Голикова рассказала о разработке предложений по зарплате педагогов

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках «Открытого диалога» председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на тему «О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации» рассказала о разработке предложений по оплате труда педагогов.
Голикова рассказала о разработке предложений по зарплате педагогов
  • РИА Новости

«По предложению правительства были внесены изменения в Трудовой кодекс, которые дали полномочия правительству внедрять или разрабатывать отраслевые системы оплаты труда. В настоящее время такие предложения разрабатываются», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она сообщила, что «предполагается, что будет принята модель оплаты труда на основе профессионально-квалификационных групп педагогических работников, что исключит многообразие используемых сегодня систем оплаты труда в субъектах России».

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала предложение ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в целом по России.

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