В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медработникам

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные дни оплачиваемого отпуска. Копия обращения на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медработникам
  • РИА Новости

Как отметил Петров, именно благодаря труду медицинских работников удаётся не только сдерживать распространение коронавирусной инфекции, но и добиваться высоких результатов по вакцинированию и снижению смертности среди населения.

По его словам, правительство и региональные власти принимают меры по денежной поддержке врачей, задействованных в такой работе, но, как подчеркнул депутат, «никакие деньги не в состоянии компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом».

«В данной связи прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы», — говорится в тексте обращения.

Собеседник RT пояснил, что данная мера будет «способствовать повышению эффективности труда медработников», а также благоприятно скажется на пациентах, за которыми будут ухаживать отдохнувшие врачи.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать медицинский персонал, обеспечивающий массовую вакцинацию населения.

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