В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медработникам
- РИА Новости
Как отметил Петров, именно благодаря труду медицинских работников удаётся не только сдерживать распространение коронавирусной инфекции, но и добиваться высоких результатов по вакцинированию и снижению смертности среди населения.
По его словам, правительство и региональные власти принимают меры по денежной поддержке врачей, задействованных в такой работе, но, как подчеркнул депутат, «никакие деньги не в состоянии компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом».
«В данной связи прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы», — говорится в тексте обращения.
Собеседник RT пояснил, что данная мера будет «способствовать повышению эффективности труда медработников», а также благоприятно скажется на пациентах, за которыми будут ухаживать отдохнувшие врачи.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать медицинский персонал, обеспечивающий массовую вакцинацию населения.