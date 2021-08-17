Вакцинирующих граждан медработников предложили премировать по итогам года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать медицинский персонал, обеспечивающий массовую вакцинацию населения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

В своëм обращении общественный деятель отметил, что в 2021 году на средний и младший медицинский персонал легла колоссальная нагрузка, связанная с началом массовой вакцинации граждан России от коронавирусной инфекции.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырëх месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов», — говорится в тексте обращения.

11 августа 2020 года была зарегистрирована первая общедоступная вакцина от COVID-19 (SARS-CoV-2) российского производства — «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

Подробнее — в материале RT.