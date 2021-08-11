Глава РФПИ заявил, что вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по случаю годовщины с момента регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» отметил, что российский препарат доказал свою безопасность и эффективность.
Глава РФПИ заявил, что вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность
  • Reuters

«Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и высокую эффективность как один из ведущих мировых препаратов для борьбы с коронавирусом», — заявил он.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек (около половины населения Земли).

РФПИ заключены соглашения о производстве российской вакцины более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике и по борьбе с «дельта»-штаммом».

11 августа 2020 года была зарегистрирована первая общедоступная вакцина против COVID-19 (SARS-CoV-2) российского производства «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

Подробнее — в материале RT.

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