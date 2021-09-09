Врач Зайцев прокомментировал ситуацию с БАДами

Владимир Зайцев, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, прокомментировал ситуацию с биологически активными добавками.

«С одной стороны, ещё в конце прошлого века, когда люди ещё не преследовали каких-то коммерческих целей, были придуманы БАДы в виде витаминов и прочего. В новом тысячелетии это стало такой уловкой: когда человек не может зарегистрировать и получить патент на лекарственный препарат, чтобы это было лекарством, его регистрируют как БАД, чтобы он имел хоть какой-то документ», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, для поддержания здоровья нужны только лекарства и витамины, а производители добавок просто не хотят проводить дорогостоящие испытания для получения необходимых документов.

Ранее аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox выяснили, какие добавки в России пользуются наибольшим спросом.