Названы самые популярные биодобавки в России

Аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox выяснили, какие добавки в России пользуются наибольшим спросом.

Исследование проводилось на основе данных более 5,6 млн чеков из шести аптечных сетей России, сообщает «Российская газета».

Как выяснилось, средний чек в 2021 году составляет примерно 1500 рублей по сравнению с показателями в 1000 рублей в июле 2020 года.

При этом пик покупок пришёлся на начало второй и третьей волн пандемии COVID-19.

Отмечается, что россияне реже стали приобретать добавки «от депрессии» и переключились на биодобавки, направленные на повышение иммунитета, укрепление суставов и поддержку ЖКТ.

Наибольшей популярностью пользуется витамин D3 — прирост составил 45%. На втором месте — пребиотики, и следом — легкоусвояемый цитрат цинка.

Главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова ранее дала рекомендации по выбору витаминов. Она напомнила, что следует обращать внимание на дозировку: БАД с витаминами должны по закону содержать от 15 до 300% суточной дозы.