Диетолог Королёва назвала правила здорового рациона

Диетолог Маргарита Королёва рассказала о здоровом и сбалансированном рационе, который помогает поддерживать здоровье и красоту.

В беседе с Nation News Королёва отметила, что здоровое питание подразумевает грамотный баланс жиров, белков и углеводов. Она посоветовала добавить в рацион мясо, рыбу и овощи. Они особенно благотворно влияют на организм.

«Должны быть в рационе источники белка — это мясо и рыба. Должны быть овощи, например, капустные — репа, редька и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают организм витаминами и минералами», — рассказала она.

Кроме того, в рационе должны присутствовать ягоды, которые работают как антиоксиданты, а также полезные масла, которые содержат поликислоты (например арахисовое масло) и полезные жиры (содержатся в авокадо).

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