Диетолог Писарева прокомментировала ситуацию со школьным питанием

Диетолог Ирина Писарева прокомментировала принятые Роспотребнадзором изменения в школьном питании.

«Очень правильно, что решили убрать большое количество углеводов из рациона школьников, больше его сбалансировать. Убирают полуфабрикаты, такие как фарш и сырокопчёные колбасы. Мне кажется, их в принципе не должно быть в питании детей», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, очень хорошо, что убирают и маргарин, поскольку лучше использовать сливочное масло в выпечке и готовке — оно более полезно.

«Хорошо, что убрали блюда, приготовленные во фритюре. Во время жарки в масле образуются канцерогенные вещества, которые негативно влияют на все органы детского организма. Блюда лучше запекать, тушить либо отваривать», — отметила Писарева.

Диетолог также дала несколько рекомендаций по улучшению детского рациона. Как отметила Писарева, она бы добавила больше зелёных овощей, салатов, сократила бы до минимума кондитерские изделия и заменила их на свежие фрукты или сухофрукты.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запускает горячую линию, которая будет посвящена вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по приготовлению завтраков для школьников.