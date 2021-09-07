Диетолог рассказала о пользе репчатого лука

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова рассказала о полезных свойствах репчатого лука.

В эфире радио Sputnik она сообщила, что лук обладает уникальными свойствами и благоприятно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

«Помимо того, что там есть витамины и минералы, например витамин С, витамины группы B, там ещё есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты — снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология. Также лук положительно влияет на иммунитет», — сказала Наталья Нефёдова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.