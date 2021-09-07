Диетолог рассказала о пользе репчатого лука

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Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова рассказала о полезных свойствах репчатого лука.
Диетолог рассказала о пользе репчатого лука
  • Pixabay

В эфире радио Sputnik она сообщила, что лук обладает уникальными свойствами и благоприятно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

«Помимо того, что там есть витамины и минералы, например витамин С, витамины группы B, там ещё есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты — снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология. Также лук положительно влияет на иммунитет», — сказала Наталья Нефёдова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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