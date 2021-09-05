Диетологи рассказали, какие продукты стоит ввести в рацион в осенний период

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказали в беседе с RT, какие изменения необходимо внести в осенний рацион для улучшения иммунитета и самочувствия.

Как пояснила Ирина Писарева, в этот период необходимо есть цитрусовые, поскольку эфирные масла, например, в апельсинах, грейпфрутах повышают настроение и тонизируют.

Также, по её словам, не стоит забывать о полезных жирах.

К ним относятся орехи, оливковое масло, авокадо, жирная рыба, пояснила диетолог.

«Горячие овощные крем-супы, например, из тыквы, пастернака, батата — как раз сезон. Они улучшат обмен веществ и согреют. Добавьте в ежедневное меню больше лука и чеснока. Ешьте сезонные овощи, грибы, тыкву, кабачки, репу, свеклу, капусту — они добавят в рацион необходимые организму витамины и минералы. Привозная клубника и малина не настолько уже полезны, потому что у них была долгая транспортировка, нужно есть продукты, которые по сезону», — подчеркнула эксперт.

В свою очередь, Наталья Круглова также отметила, что необходимо включить в свой рацион блюда из тыквы.

«Тыква — источник бета-каротина и витамина А. Яблоки, персики, абрикосы в этот сезон содержат больше витаминов и минералов. Если мы говорим про овощи, то это помидоры, огурцы, сладкий болгарский перец — они содержат витамин С, карбоновую кислоту, которая необходима для нормальной работы иммунной системы. Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний. Не только в этом состоит польза овощей и фруктов, они ещё содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые необходимы», — объяснила она.

При этом специалист подчеркнула, что в осенний период есть риск набрать вес в связи с ухудшением погодных условий.

«Меняется погода, и пациенты начинают в этот период больше есть сладкие продукты, уделять внимание сдобной выпечке в качестве компенсации, чтобы улучшить себе настроение. Помним про это, планируем свой рацион и включаем больше сладких, но натуральных продуктов», — добавила диетолог.

Кроме того, эксперт рассказала, что такие традиционные пряности для осени как, например, имбирь, чеснок, корица по желанию можно добавить в свой рацион, поскольку они содержат ряд антиоксидантов и фитонутриенты.

«Но при этом говорить о том, что это строго и обязательно — нет, конечно. Да, имбирь и чеснок обладают антимикробным действием, но это не существенно, если мы говорим про лечение. Может быть, в качестве профилактики», — заключил Круглова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России можно ожидать осенью.