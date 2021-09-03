Голикова предположила, что Россия достигнет коллективного иммунитета от коронавируса осенью

Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19 осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Вы задаёте вопрос о том, когда достигнем коллективного иммунитета, — это целиком зависит от нас с вами. Мы рассчитываем, что это будет осенью», — сказала она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.