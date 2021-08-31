Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России
  • РИА Новости

Он сообщил, что «темпы вакцинации набирают обороты в России».

«В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идёт речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса «дельта», и наша передовая вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») позволяет избежать госпитализации пациента, если он всё же заболел этой формой вируса», — цитирует ТАСС Мурашко.

Согласно данным на 31 августа, в России в течение суток зарегистрировали 17 813 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 918 965 случаев инфицирования.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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