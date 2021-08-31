В России зарегистрировали 17 813 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 17 813 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 918 965 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в стране от COVID-19 вылечились 18 624 человека, за всё время — 6 181 054.

Скончались за сутки 795 пациентов, всего — 183 224.

Днём ранее сообщалось о 18 325 случаях заболевания, 792 скончавшихся и 14 180 выздоровевших.

27 августа вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.