В России зарегистрировали 18 325 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 325 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 901 152 случая инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в стране от COVID-19 вылечились 14 180 человек, за всё время — 6 162 430.

Скончались за сутки 792 пациента, всего — 182 429.

Днём ранее сообщалось о 19 286 случаях заболевания коронавирусом, 797 скончавшихся и 16 804 выздоровевших.

27 августа вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.