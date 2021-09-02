Диетолог Мойсенко назвала ослабляющие иммунитет продукты

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Диетолог Римма Мойсенко рассказала, от каких продуктов лучше воздержаться в осенне-зимний период.
Диетолог Мойсенко назвала ослабляющие иммунитет продукты
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе Nation News.

«В первую очередь это алкоголь. Также не стоит злоупотреблять простыми углеводами и углеводами с высоким гликемическим индексом, например белым рисом, хлебобулочными изделиями, за исключением грубых сортов зерновых, картофелем», — рассказала диетолог.

В сезон простуд специалист посоветовала увеличить количество потребляемой клетчатки, которая прежде всего содержится в овощах и фруктах. По её словам, не стоит забывать и про витамин С, который содержится в цитрусовых, а также цинк и силен, которые есть в орехах, семенах, крупах и шиповнике.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», опрос показал отношение россиян к бодипозитиву.

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