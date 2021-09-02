Диетолог Белоусова назвала причины набора веса у офисных сотрудников

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что офисные работники при низкой мобильности потребляют полноценный обед. Это становится одной из главных причин набора лишнего веса.
Диетолог Белоусова назвала причины набора веса у офисных сотрудников
  • Pixabay

Об этом она сообщила в беседе с радио Sputnik.

«Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счёт количества блюд мы сократим калорийную нагрузку. Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то и потреблять нам их нужно мало», — напомнила Белоусова.

Однако на тех, кто после работы пойдёт на тренировку, это ограничение не распространяется, уточнила она.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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