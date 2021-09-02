Диетолог Гинзбург перечислил укрепляющие иммунитет продукты

Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что осенью россиянам следует обратить внимание на продукты, содержащие достаточное количество белка и обладающие противовоспалительным действием.

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Осенью необходимо разнообразное питание с достаточным количеством белка и с фокусом на противовоспалительное действие. Это когда в питании достаточное количество морской рыбы, вроде и белок, и так далее, но это и омега-3, жирные кислоты и витамин D. Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса», — сказал Гинзбург.

По его словам, ягоды синего цвета — черника, ежевика, голубика — также могут помочь в укреплении иммунитета.

Ещё в рацион стоит включить достаточное количество овощей и фруктов, а также чеснок, лук и грубые углеводные продукты: гречку, овсянку, бобовые.

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