Диетолог перечислила укрепляющие иммунитет сезонные ягоды

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала о сезонных ягодах, которые помогают укрепить иммунитет и подготовить организм к осенне-зимнему сезону.

Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

«Клюква и брусника очень полезны, это концентрат пользы по той причине, что в них довольно невысокое содержание сахара — не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов. В частности, в клюкве витамина C иногда даже больше, чем в цитрусовых», — сказала специалист.

Кроме того, диетолог отметила, что в клюкве и бруснике содержится большое количество антиоксидантов, биофлавоноидов, полезных для иммунитета, а также для сердечно-сосудистой системы и зрения.

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