Диетолог Королёва назвала подходящий период для укрепления иммунитета

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Врач-диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор, член Федерального медико-биологического агентства России кандидат медицинских наук Маргарита Королёва назвала подходящий период для восполнения дефицита полезных веществ в организме и укрепления иммунитета.
Диетолог Королёва назвала подходящий период для укрепления иммунитета
  • Pixabay

В беседе с Nation News специалист отметила, что лучшим в этом отношении временем является конец лета — начало осени.

Будут полезны такие продукты, как перец, помидоры, абрикосы, яблоки, сливы и персики.

Однако прежде, чем начать заниматься работой со здоровьем, необходимо пройти медобследование и выяснить, в чём конкретно нуждается ваш организм, напомнила врач.

«Чтобы обнаружить дефицит витаминов в организме, нужно пройти комплексную диагностику. Для восстановления нужна и физическая активность — это составляющая часть здорового образа жизни», — уточнила Королёва.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

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