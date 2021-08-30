Диетолог Королёва назвала подходящий период для укрепления иммунитета
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В беседе с Nation News специалист отметила, что лучшим в этом отношении временем является конец лета — начало осени.
Будут полезны такие продукты, как перец, помидоры, абрикосы, яблоки, сливы и персики.
Однако прежде, чем начать заниматься работой со здоровьем, необходимо пройти медобследование и выяснить, в чём конкретно нуждается ваш организм, напомнила врач.
«Чтобы обнаружить дефицит витаминов в организме, нужно пройти комплексную диагностику. Для восстановления нужна и физическая активность — это составляющая часть здорового образа жизни», — уточнила Королёва.
Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.