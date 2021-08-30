Диетолог Королёва назвала подходящий период для укрепления иммунитета

Врач-диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор, член Федерального медико-биологического агентства России кандидат медицинских наук Маргарита Королёва назвала подходящий период для восполнения дефицита полезных веществ в организме и укрепления иммунитета.

В беседе с Nation News специалист отметила, что лучшим в этом отношении временем является конец лета — начало осени.

Будут полезны такие продукты, как перец, помидоры, абрикосы, яблоки, сливы и персики.

Однако прежде, чем начать заниматься работой со здоровьем, необходимо пройти медобследование и выяснить, в чём конкретно нуждается ваш организм, напомнила врач.

«Чтобы обнаружить дефицит витаминов в организме, нужно пройти комплексную диагностику. Для восстановления нужна и физическая активность — это составляющая часть здорового образа жизни», — уточнила Королёва.

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