Защита обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени отказалась обжаловать его арест

Адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, не будет обжаловать его арест.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет», — ответила адвокат на вопрос журналиста об апелляции.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Тюмени арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы.

25 августа стало известно, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки.

Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.

Похороны убитой девочки состоятся 28 августа.