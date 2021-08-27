Защита обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени отказалась обжаловать его арест
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Нет», — ответила адвокат на вопрос журналиста об апелляции.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Тюмени арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы.
25 августа стало известно, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки.
Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.
Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.
Похороны убитой девочки состоятся 28 августа.