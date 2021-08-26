Убитую в Тюмени школьницу похоронят 28 августа
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- РИА Новости
Об этом 72.ru сообщил директор «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев.
«В субботу с 12:00 до 13:00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, 14 пройдёт прощание. Во втором зале», — сказал он.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве Муравьёвой в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.
25 августа стало известно, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки.
Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.
Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.