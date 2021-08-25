ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени совпала с образцами с её тела

Эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате исследования, проведённого специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки», — сказала она.

Волк отметила, что тело девочки в момент обнаружения было завёрнуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.

«В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан», — рассказала представитель ведомства.

Ранее появилась информация, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки. В доме мужчины проводят следственные действия.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.