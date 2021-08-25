СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки

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Следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки
  • РИА Новости

«В результате следственных действий в городе Тюмени... установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней Насти Муравьёвой», — сказала она.

По словам Петренко, с мужчиной проводятся следственные действия.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК.

Одновременно с этим ведётся расследование фактов безвестного исчезновения восьми детей в Тюменской области в разное время начиная с 1997 года.

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