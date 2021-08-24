Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании исчезновений детей в Тюмени

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследованиях уголовных дел об исчезновении детей в Тюмени с 1997 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время», — сказала она.

По словам представителя ведомства, соответствующее требование главы СК связано с появившимися в СМИ данными об обстоятельствах пропажи детей в Тюменской области.

«Речь идёт о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее», — сказала она.

Последним таким фактом стало исчезновение восьмилетней Насти Муравьевой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчного в Тюмени.

Подробнее о пропаже восьмилетней девочки — в материале RT.