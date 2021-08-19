Устанавливается личность погибшей: СК сообщил об обнаружении тела девочки в Тюмени

В Тюмени было обнаружено тело, по предварительным данным, пропавшей 30 июня школьницы. В настоящее время следователи устанавливают личность погибшей, отметили в СК. 30 июня девочка ушла из дома, предупредив родных, что идёт гулять и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме, и пропала. Вечером того же дня родные девочки обратились за помощью в полицию.

В Тюмени было обнаружено тело, по предварительным данным, девятилетней (по некоторой информации — восьмилетней) Анастасии Муравьёвой, пропавшей 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, уточнив, что тело ребёнка нашли рядом с АЗС на ул. Домостроителей.

«По предположениям, оно принадлежит пропавшей девятилетней девочке. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении на странице регионального правительства во «ВКонтакте».

Там напомнили, что в поисках Анастасии участвовали волонтёры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе выразили соболезнования родственникам погибшей.

Информацию об обнаружении тела девочки подтвердили в Следственном комитете.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребёнка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, 30 июня Анастасия Муравьёва 2012 года рождения ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По данным местных СМИ, девочка предупредила родных, что идёт гулять и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Вечером родные девочки обратились за помощью в полицию.

Анастасия Муравьёва

«В отдел полиции №3 обратились законные представители ребёнка с заявлением о пропаже девочки. Около 11:00 она ушла гулять и не вернулась. Сейчас сформированы поисковые группы. Идут активные поиски ребёнка», — сообщал руководитель пресс-службы региональной полиции Антон Каморников.

По факту пропажи ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позднее СК также завёл уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики.

6 июля уголовное дело по факту исчезновения школьницы передали в Главное следственное управление СК России. Соответствующее решение принял председатель СК Александр Бастрыкин, заслушав доклад тюменских следователей. Он также поручил привлечь к расследованию центральный аппарат МВД России.

«Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Тюменской области оперативно продолжить и завершить расследование уголовного дела о халатности органов опеки и попечительства, возбуждённого в связи с исчезновением ребёнка», — отметили в пресс-службе.

Позже губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал вознаграждение за информацию о пропавшей девочке.

«Обращаюсь к вам официально: от лица правительства Тюменской области гарантирую вознаграждение 500 тыс. рублей за предоставление значимой информации, способствующей розыску Насти Муравьёвой, пропавшей 30 июня 2021 года из дома, расположенного на ул. Судостроителей, 38 в Тюмени», — написал он с своём Instagram.

Кроме того, 9 августа МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске пропавшей.

Мария, жительница Тюмени, доброволец поисков Насти Муравьёвой, рассказала RT, что на новость о розыске ребёнка откликнулись многие неравнодушные горожане.

«Мы обратились к «Лиза Алерт», просидели у них три часа в ожидании задания и плюнули: время уходит, ребёнок вот только пропал — может быть, заблудился, а может, сломал ногу и где-то лежит. И поехали с мужем искать её самостоятельно. Во время прочёсывания познакомились с одними ребятами, с другими, и вот так и образовалась у нас своя компания», — рассказала она.

Женщина отметила, что не представляет никакую официальную организацию — она просто искала ребёнка вместе с другими добровольцами.

«Вот сегодня якобы нашли тело Насти — по сути, это всё, что мы знаем, и то от журналистов. А дальше начинаются версии: один говорит одно, другой другое. Родственников ещё не приглашали на опознание, поэтому пока это тоже версия», — отметила она.

По словам Марии, когда к поискам подключилась Москва, московские следователи дали команду прочесать все подвалы и чердаки, «чтобы каждая управляющая компания за свою территорию отчиталась, и в ходе поисков направляли рабочих на скашивание травы».

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Она подчеркнула, что в районе Лесобазы, где пропала Настя, «на самом деле жуткое место».

«Там и пройти-то трудно — заросли, как в джунглях. Мы когда по жаре ходили искали, через полчаса просто выдохлись — не пролезть. И вот когда начали всю эту траву косить — нашли тело. Лично мы не дошли до этого самого места буквально 20 м. Никто из наших поисковиков не знает, в каком состоянии тело, сколько оно там пролежало», — рассказала женщина.

Мария также завила, что вместе с другими волонтёрами нашла маму пропавшей Насти. По словам женщины, у Анастасии есть брат-близнец и две старшие сестры. Мать детей якобы отказалась от них ещё в 2016 году.

«Мы нашли её, чтобы проверить версию с причастностью мамы к пропаже дочки: мало ли, она к себе её забрала. У мамы даже сотового не было, и контактов она ни с кем не поддерживала», — заявила женщина.

Мария также сообщила, что хочет написать письмо президенту и попросить, чтобы следователи помогали волонтёрам и направляли их.