В СК рассказали о найденном в Тюмени теле девочки

В СК рассказали, что найденное в Тюмени тело принадлежит пропавшей восьмилетней девочке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Отмечается, что тело было завёрнуто в пакет.

«Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой», — сказала она.

Следствие назначило ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, устанавливаются причина и время смерти ребёнка.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России сообщало, что в Тюмени обнаружили тело ребёнка, которое, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке.