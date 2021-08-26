Задержанный в Тюмени мужчина признался в убийстве девочки

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Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.
Задержанный в Тюмени мужчина признался в убийстве девочки
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Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В ходе допроса он дал признательные показания... Подозреваемый подтвердил их при проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки», — сказала она.

Подозреваемому планируется предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряжённого с изнасилованием (п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК).

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

По данным следствия, 30 июня Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьёвой, после чего спрятал её тело.

Ранее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Тело пропавшей школьницы обнаружили 19 августа с признаками насильственной смерти .

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