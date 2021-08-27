Суд арестовал обвиняемого в убийстве тюменской школьницы

Ленинский районный суд в Тюмени арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы.

«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — цитирует ТАСС судью Дмитрия Сухарева.

25 августа стало известно, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки.

Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.

Похороны убитой девочки состоятся 28 августа.