Матвиенко прокомментировала ситуацию с зарплатами учителей

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в рамках своего рабочего визита в Санкт-Петербург заявила, что в правительстве работают над вопросом повышения заработной платы школьных педагогов.

«Правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей была справедливой», — цитируют «Известия» слова Матвиенко.

Она добавила, что зарплата учителей должна соответствовать уровню квалификации и нагрузки.

По её словам, размер средней зарплаты учителей в Санкт-Петербурге на данный момент составляет около 65 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов.

В марте проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с зарплатами учителей.