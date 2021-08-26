Матвиенко прокомментировала ситуацию с зарплатами учителей
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«Правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей была справедливой», — цитируют «Известия» слова Матвиенко.
Она добавила, что зарплата учителей должна соответствовать уровню квалификации и нагрузки.
По её словам, размер средней зарплаты учителей в Санкт-Петербурге на данный момент составляет около 65 тыс. рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов.
В марте проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с зарплатами учителей.