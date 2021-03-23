Эксперт высказался о зарплате учителей в России

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Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с зарплатами учителей.
Эксперт высказался о зарплате учителей в России
  • РИА Новости

«Чтобы профессия учителя была социально значимой, экономически престижной для людей, не забываем, что от качества среднего образования зависит вся последующая профессиональная карьера любого человека. В школе мы приобретаем знания, мы приобретаем воспитание. И вот здесь роль учителя крайне высока», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, зарплата учителя должна быть не меньше средней по России. Как отметил Сафонов, два МРОТ — это всегда меньше.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева прокомментировала предложение ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России.

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