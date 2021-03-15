Эксперт рассказала подробности инициативы о едином окладе для молодых учителей

Короткая ссылка
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева прокомментировала предложение ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России.
Эксперт рассказала подробности инициативы о едином окладе для молодых учителей
  • РИА Новости

«Это инициатива нашего профсоюза, это мы её выдвигали при поддержке депутатов. Мы выступаем за два МРОТ за ставку», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при формировании зарплаты педагога сначала начисляется базовая ставка, затем повышающие коэффициенты за стаж, образование, тогда как у молодого учителя, который только приступил к работе, почти никаких повышающих коэффициентов нет.

«Если это один МРОТ, то это очень маленькая зарплата. Если базовая ставка будет два МРОТ, то это существенно укрепит позиции молодых учителей», — пояснила Балуева.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение ввести единый оклад для молодых учителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить