Эксперт рассказала подробности инициативы о едином окладе для молодых учителей

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева прокомментировала предложение ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России.

«Это инициатива нашего профсоюза, это мы её выдвигали при поддержке депутатов. Мы выступаем за два МРОТ за ставку», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при формировании зарплаты педагога сначала начисляется базовая ставка, затем повышающие коэффициенты за стаж, образование, тогда как у молодого учителя, который только приступил к работе, почти никаких повышающих коэффициентов нет.

«Если это один МРОТ, то это очень маленькая зарплата. Если базовая ставка будет два МРОТ, то это существенно укрепит позиции молодых учителей», — пояснила Балуева.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение ввести единый оклад для молодых учителей.