В Совфеде оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России.
В Совфеде оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей
  • Reuters

«Я бы поддержал такое предложение... Зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой и отличаться может только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты. Все остальные добавки могут носить индивидуальный характер, связанный с особенностью того или иного учебного учреждения, в котором работает молодой специалист», — отметил Рязанский.

Как отметил сенатор, он бы отнёс это предложение не только к молодым специалистам, но и к любым другим категориям, в том числе и других бюджетных специальностей.

«Заработная плата иногда внутри одного города, одного региона существенно отличается у абсолютно одинаковых категорий специалистов. В этой связи возникает некоторая диспропорция по отношению к молодым специалистам, и это их отталкивает от того, чтобы прийти работать в отрасль. Так что, я считаю, вполне правильна и легко объяснима такого рода система определения заработной платы, и не только тех, кто в первый раз приходит на работу, и не только молодых специалистов. Это должно касаться всех категорий, а повышающий коэффициент — это стаж, квалификация, какие-то дополнительные нагрузки типа классного руководства или методического руководства. Все остальные надбавки должны быть оправданы именно дополнительными видами деятельности», —  заключил он.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России. 

Подробнее — в материале RT.

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