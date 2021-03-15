В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей

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Александра Самсоненко
Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России. Копия письма на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей
  • РИА Новости

«Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие «молодой педагог», внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ», — говорится в тексте обращения.

По её словам, это необходимо в связи с тем, что по регионам страны уровень МРОТ разный и зарплаты учителей отличаются в разы.

Инициатива поможет повысить престиж профессии учителя, а также даст возможность молодым специалистам оставаться работать в своём регионе, считает парламентарий.

«Предлагаю поддержать молодых педагогов, используя возможности Федерального закона от 09.11.2020 №362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в частности, полномочий правительства утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат», — говорится в тексте обращения.

Ранее Строкова выступила с инициативой создать в России льготную программу для семей, основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества.

Указанную программу предлагается назвать «Семейный индекс». Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

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