В Госдуме предлагают создать в России программу «Семейный индекс»

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой создать в России льготную программу для семей, основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества. Указанную программу предлагается назвать «Семейный индекс». Обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

«Разработка такой инновационной системы поддержки российских семей представляет собой очень трудоёмкий процесс. Однако в конечном итоге поощрение семьи подобными льготами и запуск «семейного индекса» приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян», — подчеркнула Строкова.

Одной из предполагаемых льгот может стать уменьшение процентной ставки по ипотеке. Чем выше коэффициент «семейного индекса», тем ниже процент, выплачиваемый семьёй по кредиту на жильё.

Кроме того, можно будет предоставлять семье скидку на приобретение мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов российского производства.

При этом депутат отмечает, что размер «семейного индекса» будет складываться из тех показателей, которые напрямую связаны не только с самим улучшением демографической ситуации, но и с уровнем и качеством развития нового поколения россиян.

Так, предлагается увеличивать коэффициент «семейного индекса» за следующие достижения: создание семьи и рождение трёх детей; участие, а также победа ребёнка в различных городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах; окончание школы, колледжа или вуза с отличием; получение дополнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, театральная школа); спортивные достижения.

Подразумевается, что программа «Семейный индекс» должна быть выстроена по уровневой системе, где при достижении семьёй нового уровня количество приобретаемых льгот будет расти.

«Хочу заметить, что «семейный индекс» сейчас — это лишь идея о создании инновационной системы поддержки и поощрения семей. Проработать и реализовать этот механизм возможно только в условиях совместной работы правительства, парламентариев и соответствующих министерств», — добавила Строкова.

В настоящее время, как отмечает депутат, ни в одной стране мира не существует такой программы. По её мнению, «семейный индекс» позволит стимулировать семьи более ответственно подходить к процессу воспитания ребёнка и его всестороннего развития.