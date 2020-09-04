В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель напомнил, что на сегодняшний день размер налогового вычета (часть дохода, с которой не взимается налог) на первого и второго ребёнка составляет по 1,4 тыс. рублей, на третьего и последующих — по 3 тыс. рублей.

При этом вычет на ребёнка можно получать до того момента, как общая сумма дохода, облагаемая налогом 13%, за текущий год достигнет 350 тыс. рублей.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до 4 тыс. рублей на первого и второго ребёнка, до 8 тыс. рублей на третьего и каждого последующего ребёнка», — сказано в тексте обращения.

Кроме того, по задумке автора инициативы, необходимо также увеличить совокупный доход, до достижения которого граждане могут получать вычет на детей, до 600 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребёнка из детского дома.