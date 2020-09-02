В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей

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Александра Рыкова
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.
В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — сказано в тексте обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 

Как отметила общественница, на сегодняшний день льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома. 

Однако, как считает автор инициативы, таких мер поддержки недостаточно, поскольку многодетные родители всё равно вынуждены платить налог и эта сумма может быть существенной для большой семьи. 

По мнению Волынец, нововведение сможет стать дополнительным подспорьем для родителей, а также будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой снизить процентную ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребёнка из детского дома.

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