В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для ряда семей
- РИА Новости
«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — сказано в тексте обращения.
Как отметила автор инициативы, на сегодняшний день в случае усыновления ребёнок теряет право на получение жилья от государства.
В связи с этим, по словам Строковой, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, которое сохраняет для ребёнка возможность претендовать на жилое помещение.
Принятие инициативы позволит открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, отметила она.
«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — считает депутат.
Ранее в Общественной палате предложили увеличить скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.