В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для ряда семей

Депутат Госдумы Елена Строкова направила обращение в правительство с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребёнка из детского дома. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — сказано в тексте обращения.

Как отметила автор инициативы, на сегодняшний день в случае усыновления ребёнок теряет право на получение жилья от государства.

В связи с этим, по словам Строковой, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, которое сохраняет для ребёнка возможность претендовать на жилое помещение.

Принятие инициативы позволит открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, отметила она.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — считает депутат.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.