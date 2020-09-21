В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

Однако, как отметил Фёдоров, не все родители детей, которые стоят в очереди в дошкольное образовательное учреждение, могут вовремя получить там место. В итоге они вынуждены пользоваться услугами частных детсадов и тратить на это значительные средства.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — говорится в тексте обращения.

В июне депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.