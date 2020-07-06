В России упростят получение данных о наличии мест в яслях и детсадах

Все данные о местах в яслях и детсадах будут собирать на едином информационном ресурсе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Для того чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования», — отметил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

По его словам, все сведения будут автоматически поступать из регионов на единый ресурс.

Как напомнил Мишустин, в настоящее время ясли и детсады посещают 7,5 млн детей. До конца года планируется создать ещё около 100 тыс. мест.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми.