В отношении главы тюменского СК начата служебная проверка из-за убитой школьницы
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«В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве Муравьёвой в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.
25 августа стало известно, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки.
Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.
Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.