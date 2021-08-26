В отношении главы тюменского СК начата служебная проверка из-за убитой школьницы

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области начата проверка из-за неэффективного расследования дела об исчезновении восьмилетней Насти Муравьёвой.

«В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве Муравьёвой в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.

25 августа стало известно, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки.

Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.