Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России

В России пока недостаточное количество вакцинированных от коронавируса граждан для формирования коллективного иммунитета, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По мнению специалистов, долю привитых в России необходимо увеличить до 80%.

«Я думаю, это вопрос (об оптимальной доле вакцинированных. — RT) к профессиональным эпидемиологам. В среднем говорят о том, что эта цифра должна стремиться к 80%» — приводит Интерфакс слова Проценко.

Как пишет Life.ru, он добавил, что среди медиков сохраняются опасения, что к коронавирусу добавится грипп.

«Настороженность мы не теряем. Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, маска — это те меры, которые сохраняют свою актуальность», — заявил главврач.

Минздрав России ранее обновил временные методические рекомендации по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В них говорится о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет. Также в документе содержится расширенный раздел, который посвящён вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией.