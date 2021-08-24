Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России

Короткая ссылка
В России пока недостаточное количество вакцинированных от коронавируса граждан для формирования коллективного иммунитета, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России
  • АГН «Москва»

По мнению специалистов, долю привитых в России необходимо увеличить до 80%.

«Я думаю, это вопрос (об оптимальной доле вакцинированных. — RT) к профессиональным эпидемиологам. В среднем говорят о том, что эта цифра должна стремиться к 80%» — приводит Интерфакс слова Проценко.

Как пишет Life.ru, он добавил, что среди медиков сохраняются опасения, что к коронавирусу добавится грипп.

«Настороженность мы не теряем. Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, маска — это те меры, которые сохраняют свою актуальность», — заявил главврач.

Минздрав России ранее обновил временные методические рекомендации по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В них говорится о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет. Также в документе содержится расширенный раздел, который посвящён вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить