Минздрав обновил временные рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19

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Минздрав России обновил временные методические рекомендации по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минздрав обновил временные рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости

В министерстве напомнили, что министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет.

«Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенёсшие заболевание. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во временных методических рекомендациях говорится о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения коронавируса. 

Также в обновлённой версии документа содержится расширенный раздел, который посвящён вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Кроме этого в Минздраве рассказали о сроках действия QR-кода после вакцинации.

«Вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19 получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», — добавили в ведомстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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