Врачи прокомментировали вакцинацию от COVID-19

Перед прививкой от коронавируса нет необходимости сдавать анализы, так как это ни на что не повлияет: перед уколом пациента осматривает врач — при наличии признаков заболеваний вакцинацию отложит сам специалист.

Об этом в комментарии Nation News заявили семейный врач Алексей Добровольский и терапевт Ирина Колоскова.

Медики также отметили, что нет необходимости и в сдаче анализов на антитела, так как любой их уровень не считается противопоказанием. Кроме того, все прививки назначаются в период, когда нет обострений хронических заболеваний.

«Подчеркну ещё раз: любые заболевания в острой фазе не являются показанием к вакцинации. Нужно вакцинироваться в стабильном состоянии. Хронических заболеваний, при которых вообще нельзя вакцинироваться, не существует! Показания к вакцинации настолько расширены, что мы прививаем и онкологию в стадии ремиссии, и системные заболевания», — заявила врач-терапевт высшей категории, заведующая поликлиникой №1 Сергиева Посада Ирина Колоскова.

Она добавила, что пожилых людей медики прививают на дому. По словам специалиста, они нормально переносят оба этапа вакцинации.

Минздрав России ранее обновил временные методические рекомендации по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 785 374 случая инфицирования.