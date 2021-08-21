Всех сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии задержали

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что всех семерых осуждённых мужчин, которые совершили побег из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района, задержали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Бурятии работает очень оперативно!» — написал он.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о побеге из диспансера пятерых человек, которых ранее осудили и приговорили к принудительному лечению. Позднее появилась информация, что сбежали семь человек, полиция распространила ориентировки на них.

В СК рассказали подробности побега заключённых из психдиспансера в Бурятии.