Пять осуждённых сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии

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Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о побеге из психоневрологического диспансера пятерых человек, которых ранее осудили и приговорили к принудительному лечению.
Пять осуждённых сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осуждённые. Предварительно сбежало пять человек, но пока информация уточняется», — сообщил он.

Отмечается, что для поимки сбежавших уже привлекли ОМОН и СОБР. Координировать операцию будет руководство МВД региона.

«Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми», — предупредил глава региона.

Ранее сообщалось, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан четвёртый из пятерых сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару.

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