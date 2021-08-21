Пять осуждённых сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осуждённые. Предварительно сбежало пять человек, но пока информация уточняется», — сообщил он.
Отмечается, что для поимки сбежавших уже привлекли ОМОН и СОБР. Координировать операцию будет руководство МВД региона.
«Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми», — предупредил глава региона.
Ранее сообщалось, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан четвёртый из пятерых сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару.