Задержан ещё один сбежавший из ИВС в Истре заключённый

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Задержан четвёртый из пятерых сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару.
Задержан ещё один сбежавший из ИВС в Истре заключённый
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«18 августа утром... в одном из посёлков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан ещё один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

13 августа были задержаны два пособника побега пяти заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

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