Задержаны двое пособников побега пяти заключённых из ИВС в Истре

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Задержаны двое пособников побега пяти заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.
Задержаны двое пособников побега пяти заключённых из ИВС в Истре
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем... возбуждено уголовное дело», — добавила представитель ведомства.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих сбежавших.

Третий сбежавший из ИВС в подмосковной Истре мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов.

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