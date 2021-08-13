Задержаны двое пособников побега пяти заключённых из ИВС в Истре

Задержаны двое пособников побега пяти заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем... возбуждено уголовное дело», — добавила представитель ведомства.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих сбежавших.

Третий сбежавший из ИВС в подмосковной Истре мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов.