Задержаны двое пособников побега пяти заключённых из ИВС в Истре
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«Следователем... возбуждено уголовное дело», — добавила представитель ведомства.
В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.
Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих сбежавших.
Третий сбежавший из ИВС в подмосковной Истре мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов.