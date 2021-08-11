Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Подмосковье

Короткая ссылка
В МВД заявили, что сотрудники полиции задержали двух человек, сбежавших из изолятора в Подмосковье в ночь на 6 августа.
Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», — сказала она.

Ранее суд отправил под стражу до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре после побега оттуда пяти заключённых.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить