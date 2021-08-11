Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Подмосковье

В МВД заявили, что сотрудники полиции задержали двух человек, сбежавших из изолятора в Подмосковье в ночь на 6 августа.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», — сказала она.

Ранее суд отправил под стражу до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре после побега оттуда пяти заключённых.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы.