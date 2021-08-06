Два сотрудника ИВС в Истре арестованы после побега оттуда пяти заключённых

Суд отправил под стражу до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре после побега оттуда пяти заключённых, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», — сообщила Врадий ТАСС.

Ранее двое сотрудников ИВС были задержаны по уголовному делу о превышении полномочий в связи с побегом пятерых заключённых.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре. Возбуждены уголовные дела. Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы.