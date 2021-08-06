Следователи возбудили дело по факту побега из ИВС в подмосковной Истре

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Уголовное дело возбуждено по факту побега пяти человек из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Истре Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Следователи возбудили дело по факту побега из ИВС в подмосковной Истре
  • © Прокуратура Московской области

«Следователем... возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по городу Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы. 

Ранее стало известно, что среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

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