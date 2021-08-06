Следователи возбудили дело по факту побега из ИВС в подмосковной Истре
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«Следователем... возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по городу Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы.
Ранее стало известно, что среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.