Следователи возбудили дело по факту побега из ИВС в подмосковной Истре

Уголовное дело возбуждено по факту побега пяти человек из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Истре Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

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